Руанда подала заявку на проведение гонки Формулы-1 на трассе, спроектированной экс-пилотом

Руанда официально объявила о своей заявке на проведение гонки Формулы-1 на новой трассе недалеко от планируемого к постройке аэропорта Бугесера близ Кигали. Об этом сообщает Autosport.

Сообщается, что проектированием трассы, которая будет построена на холмистой местности, занимается бывший гонщик Формулы-1 Александр Вурц. Компания Вурца работала над проектом с местным правительством более года. У трассы быстрая и плавная конфигурация, она расположена в лесистой местности, а внутри будет озеро.

Вурц также проектирует новую трассу в Киддии в Саудовской Аравии, которая после завершения строительства (в 2028 или 2029 году) примет гонку Формулы-1.

Ранее так же сообщалось об интересе Южной Африки к возвращению этапа Формулы-1.