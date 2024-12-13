Опубликованы показания обвиняемых в шантаже семьи Михаэля Шумахера

Опубликованы показания двух обвиняемых – отца и сына – которые шантажировали семью семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера. Их слова в суде приводит издание The Sun.

Выступая в окружном суде Вупперталя, один из обвиняемых Йылмаз Т. заявил, что он не сделал ничего плохого и что всё это было сделано для того, чтобы помочь бедной медсестре.

Даниэль (второй обвиняемый, сын Йылмаза) сказал: «Я не видел содержимого [жёстких дисков]. Мой отец просто сказал, что это было законное, нормальное дело, поэтому я больше не задавал вопросов. Я не думал, что мы делаем что-то плохое. Он сказал, что у него есть фотографии человека и он хотел их продать. Я не спрашивал своего отца, что это. Это мой отец. Так что я просто подумал: «Да, хорошо».

Напомним, Йылмаз Т. и его сын Даниэль потребовали у семьи Шумахеров € 15 млн в обмен на два жёстких диска, на которых содержалось более 1500 файлов о Михаэле, включая больничную документацию, фото и видео. Злоумышленники угрожали выложить информацию о здоровье гонщика в интернет.