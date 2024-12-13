Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Генассамблея ФИА утвердила правила, расширяющие полномочия бен Сулайема

Генассамблея ФИА утвердила правила, расширяющие полномочия бен Сулайема
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (ФИА) в Руанде одобрила изменения в уставе, расширяющие полномочия её президента Мохаммеда бен Сулайема и уменьшающие влияние комитетов ФИА по этике и аудиту. Об этом сообщает Sky Sports.

Теперь комитет по этике сможет проводить лишь первичные проверки для установления необходимости расследования. Комитет по аудиту лишён полномочий самостоятельно расследовать финансовые вопросы. Он сможет это делать лишь по поручению президента или сената ФИА.

Все полномочия по ключевым вопросам по обеспечению соответствия сосредоточатся в руках президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема и председателя Сената ФИА Кармело Санса де Барроса. Именно они будут решать, необходимо ли реагировать на жалобы по этическим вопросам.

Материалы по теме
Эдди Джордан — бен Сулайему: ради Христа, возьми себя в руки! Что происходит в ФИА?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android