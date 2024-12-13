Генассамблея ФИА утвердила правила, расширяющие полномочия бен Сулайема

Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (ФИА) в Руанде одобрила изменения в уставе, расширяющие полномочия её президента Мохаммеда бен Сулайема и уменьшающие влияние комитетов ФИА по этике и аудиту. Об этом сообщает Sky Sports.

Теперь комитет по этике сможет проводить лишь первичные проверки для установления необходимости расследования. Комитет по аудиту лишён полномочий самостоятельно расследовать финансовые вопросы. Он сможет это делать лишь по поручению президента или сената ФИА.

Все полномочия по ключевым вопросам по обеспечению соответствия сосредоточатся в руках президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема и председателя Сената ФИА Кармело Санса де Барроса. Именно они будут решать, необходимо ли реагировать на жалобы по этическим вопросам.