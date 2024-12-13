Лиам Лоусон признался, что был пьян на известном фото

Пилот «РБ» Лиам Лоусон раскрыл историю своего ставшего мемом фото, на котором он полусонный высовывает голову из-под толстого белого одеяла, а перед ним валяется полупустой чемодан.

Лиам Лоусон Фото: @pinklando

«Вообще я не пью. Но я пью раз в год — на Новый год. Дело было в 2021 году после гонки DTM на Норисринге (9-10 октября), после того, как я был полностью разбит и проиграл чемпионат самым ужасным образом. В тот вечер я оторвался, а я не пил весь год — очевидно, потому что я не пью — и это была просто не очень хорошая идея.

Мой друг сделал эту фотографию, и я даже не знал, что он её выложил, но каждый год она снова всплывает. В этом году она разлетелась еще больше. Он считает, что это уморительно, но это определённо не лучший мой момент», — приводит слова Лоусона Motorsport.