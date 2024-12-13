Мексиканские СМИ раскрыли, когда ожидать объявления об уходе Переса из «Ред Булл»

Пребывание Серхио Переса в качестве гонщика в команде «Ред Булл» подходит к концу. Как сообщает GP Blog со ссылкой на мексиканские источники, команда и гонщик сейчас ведут переговоры об оформлении его ухода, однако официальное объявление может быть сделано не скоро.

Мексиканский журнал Record сообщает, что и команда, и гонщик начали переговоры о расторжении контракта Переса, что положит конец четырёхлетнему пребыванию мексиканца в «Ред Булл». Предполагается, что сам Перес согласился на такой вариант, но, с учётом приближающегося рождественского межсезонья, объявление может быть сделано не скоро.

Ранее сообщалось, что Серхио Перес доставил на базу команды «Ред Булл» партию бутылок текилы. Чеко привёз 2000 бутылок по цене более £ 200 фунтов за штуку (около $ 252). Перес является бренд-амбассадором компании Patron Tequila.