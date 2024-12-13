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ФИА опубликовала заявочный лист команд на 2025 год

ФИА опубликовала заявочный лист команд на 2025 год
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист команд Формулы-1 на следующий сезон 2025 года.

Отметим, что в составе «Ред Булл» заявлен Серхио Перес, но при этом в «РБ» — только Юки Цунода, а Лиам Лоусон — нет. Но команды еще могут внести свои изменения в составы.

Заявочный лист на 2025 год:

«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
«Астон Мартин»: Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо
«Альпин»: Пьер Гасли, Джек Дуэн
«РБ»: Юки Цунода
«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Берман
«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс
«Кик-Заубер»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

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