ФИА опубликовала заявочный лист команд на 2025 год

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист команд Формулы-1 на следующий сезон 2025 года.

Отметим, что в составе «Ред Булл» заявлен Серхио Перес, но при этом в «РБ» — только Юки Цунода, а Лиам Лоусон — нет. Но команды еще могут внести свои изменения в составы.

Заявочный лист на 2025 год:

«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес

«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон

«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«Астон Мартин»: Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо

«Альпин»: Пьер Гасли, Джек Дуэн

«РБ»: Юки Цунода

«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Берман

«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс

«Кик-Заубер»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето