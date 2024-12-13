Раскрыты детали новых правил, касающихся охлаждения пилотов Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала подробности изменений в правилах Формулы-1 на 2025 год, регулирующих охлаждение гонщиков во время жары.

Новые правила гласят, что, как только официальные метеорологические радары ФИА предскажут температуру выше 30,5°C (или по сигналу гоночного директора перед началом заездов), будет объявлена «опасность жары».

В таком случае команды должны будут установить в кокпит машин систему охлаждения, а минимальный вес болида будет увеличен на 5 кг (до 805 кг) на весь уикенд, чтобы компенсировать возросшую массу оборудования.

«После объявления опасности теплового воздействия: (a) Должны быть установлены дополнительные элементы для охлаждения водителя, включая системы охлаждения водителя, как описано в статье 14.6 Технического регламента. (b) В соответствии со статьями 4.1 и 4.7 Технического регламента применяется увеличение минимального веса машины в случае опасности теплового воздействия», — говорится в новых правилах.