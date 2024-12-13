Валттери Боттас раскрыл ложное обещание «Ауди»

35-летний гонщик Валттери Боттас рассказал о данном ему обещании сделать его «опорой» проекта «Ауди» в Формуле-1, но в итоге его не продлили на 2025 год, и ему пришлось покинуть «Кик-Заубер».

«Фред [Вассёр] сыграл большую роль [в переходе в «Альфа Ромео»/«Кик-Заубер»], я работал с ним раньше. Были чёткий план и цели на три года, а также способы их достижения, но все эти планы отправились в мусорное ведро, когда он ушёл.

Конечно, его уход ударил по мне. У нас были хорошие отношения, но я его не виню, потому что, если ты руководитель команды и у тебя есть шанс перейти в «Феррари», ты это делаешь.

Когда он ушёл, у меня был опцион: если Фред уйдёт, то и я могу уйти. Но как только «Ауди» подтвердила своё участие, мне пообещали, что я стану опорой проекта, и это подкупило меня. Но этого не произошло», — приводит слова Боттаса RacingNews365.