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Стали известны гоночные номера Бермана и Бортолето на сезон-2025 Формулы-1

Стали известны гоночные номера Бермана и Бортолето на сезон-2025 Формулы-1
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Стали известны гоночные номера, под которыми в следующем сезоне Формулы-1 будут выступать Оливер Берман («Хаас») и Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

19-летний британец Оливер Берман выбрал себе номер 87.

20-летний бразилец Габриэл Бортолето будет выступать под номером 5, который ранее принадлежал четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю.

И Берман, и Бортолето провели прошлый сезон в Формуле-2. Бортолето стал чемпионом этой гоночной серии, а Берман занял 12-е место в личном зачёте, но зато принял участие в трёх Гран-при Формулы-1, заработав в них семь очков, а также став «гонщиком дня» на Гран-при Саудовская Аравия, где он занял седьмое место за рулём «Феррари» прооперированного Карлоса Сайнса.

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