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Хельмут Марко рассказал, чем Ферстаппен хотел бы заняться после ухода из Формулы-1

Хельмут Марко рассказал, чем Ферстаппен хотел бы заняться после ухода из Формулы-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что после ухода из Формулы-1 Макс Ферстаппен хотел бы погонять в гонках на выносливость (WEC) вместе со своим отцом Йосом.

«Очевидно, что он гонщик и любит гонки. Хотя, конечно, в Формуле-1 с этим связаны некоторые моменты, например, маркетинговые и медиапроблемы. Но именно поэтому я думаю, что он переключится на гонки на выносливость, как только решит, что готов уйти из Формулы-1.

Я думаю, мечта Макса — проехать «24 часа Ле-Мана» со своим отцом [Йосом Ферстаппеном]. Сейчас он также занят другими делами, например, в проекте GT с «Феррари». Там он проводит с ними тесты и даёт советы Тьерри Вермёлену [сыну менеджера Рэймонда]», — приводит слова Марко GP Blog со ссылкой на ServusTV.

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