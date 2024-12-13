Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Президент ФИА рассказал о радостной реакции Ферстаппена на общественные работы в Руанде

Президент ФИА рассказал о радостной реакции Ферстаппена на общественные работы в Руанде
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что Макс Ферстаппен был очень счастлив, когда узнал о своих обязанностях по общественным работам в Руанде, где четырёхкратный чемпион Формулы-1 будет работать с молодёжью, чтобы стимулировать развитие массового автоспорта в этой африканской стране.

«Это забавная история — мы говорили, что нам всегда нужна чистая речь. Конечно, он очень молод, он сказал одно слово, и его наказали общественными работами.

Итак, я встретился с ним в Катаре и сказал: «Макс, не волнуйся. То, что ты должен сделать, — это поощрять и вдохновлять молодых девушек и юношей, которые хотят заняться автоспортом».

Он был так счастлив, так доволен. Он был так рад, что будет здесь с детьми, девочками и мальчиками, чтобы вдохновлять их», — приводит слова бен Сулайема RacingNews365 со ссылкой на RwandaTV.

Материалы по теме
ФИА не намерена наказывать Ферстаппена за высказывание о «тупых идиотах»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android