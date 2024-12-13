Президент ФИА рассказал о радостной реакции Ферстаппена на общественные работы в Руанде

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что Макс Ферстаппен был очень счастлив, когда узнал о своих обязанностях по общественным работам в Руанде, где четырёхкратный чемпион Формулы-1 будет работать с молодёжью, чтобы стимулировать развитие массового автоспорта в этой африканской стране.

«Это забавная история — мы говорили, что нам всегда нужна чистая речь. Конечно, он очень молод, он сказал одно слово, и его наказали общественными работами.

Итак, я встретился с ним в Катаре и сказал: «Макс, не волнуйся. То, что ты должен сделать, — это поощрять и вдохновлять молодых девушек и юношей, которые хотят заняться автоспортом».

Он был так счастлив, так доволен. Он был так рад, что будет здесь с детьми, девочками и мальчиками, чтобы вдохновлять их», — приводит слова бен Сулайема RacingNews365 со ссылкой на RwandaTV.