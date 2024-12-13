Еврокомиссия может начать углублённое расследование против владельцев Формулы-1

Еврокомиссия может начать углублённое расследование против Liberty Media — владельцев коммерческих прав на Формулу-1, что может помешать американской компании купить чемпионат MotoGP. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле Liberty Media объявила, что планирует купить 86% бизнеса MotoGP за € 3,5 млрд. В отчёте утверждается, что Еврокомиссия начнёт вторую фазу расследования сделки в течение следующей недели.

По словам людей, знакомых с расследованием и пожелавших остаться неназванными, команда новой главы антимонопольного управления ЕС Терезы Риберы обеспокоена тем, что это объединение чемпионатов в руках у одного владельца может помешать конкуренции на рынках телевизионного и потокового вещания.

Сейчас чиновники готовят решение о начале так называемой второй фазы расследования, оно начнётся не позднее 19 декабря.

Если в результате расследования и решения Еврокомиссии Liberty Media откажется от приобретения MotoGP, то она должна будет заплатить нынешнему владельцу моточемпионата Dorna Sports € 126 млн.