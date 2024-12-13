Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда «РБ» фигурирует в документах ФИА под новым названием

Команда «РБ» фигурирует в документах ФИА под новым названием
Аудио-версия:
Комментарии

Команда из Фаэнцы, которая в сезоне-2024 носила название «Виза Кэш Эпп РБ», теперь фигурирует в документах Международной автомобильной федерации (ФИА) под именем «Виза Кэш Эпп Рейсинг Буллз». Именно так она обозначена в заявочном листе ФИА на следующий сезон Формулы-1.

Младшая команда компании «Ред Булл» на протяжении 14 сезонов называлась «Торо Россо», прежде чем в 2020 году была переименована в «Альфа Таури». В этом году команда снова сменила название, став «РБ» и обзаведясь новым титульным спонсором. Однако, как ранее сообщил руководитель «РБ» Лоран Мекис, в следующем году название «РБ» будет расширено до «Рейсинг Буллз».

Отметим, что в заявочном листе ФИА на 2025 год у «Рейсинг Буллз» пока значится только один гонщик – Юки Цунода. Лиам Лоусон пока не заявлен ни за «Рейсинг Буллз», ни за «Ред Булл».

Материалы по теме
ФИА опубликовала заявочный лист команд на 2025 год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android