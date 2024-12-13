Команда «РБ» фигурирует в документах ФИА под новым названием

Команда из Фаэнцы, которая в сезоне-2024 носила название «Виза Кэш Эпп РБ», теперь фигурирует в документах Международной автомобильной федерации (ФИА) под именем «Виза Кэш Эпп Рейсинг Буллз». Именно так она обозначена в заявочном листе ФИА на следующий сезон Формулы-1.

Младшая команда компании «Ред Булл» на протяжении 14 сезонов называлась «Торо Россо», прежде чем в 2020 году была переименована в «Альфа Таури». В этом году команда снова сменила название, став «РБ» и обзаведясь новым титульным спонсором. Однако, как ранее сообщил руководитель «РБ» Лоран Мекис, в следующем году название «РБ» будет расширено до «Рейсинг Буллз».

Отметим, что в заявочном листе ФИА на 2025 год у «Рейсинг Буллз» пока значится только один гонщик – Юки Цунода. Лиам Лоусон пока не заявлен ни за «Рейсинг Буллз», ни за «Ред Булл».