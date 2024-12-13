«Хонда» пообещала «Ред Булл» вернуть Кубок конструкторов в 2025 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ пообещал предоставить «Ред Булл» двигатель, способный выиграть оба чемпионских титула в 2025 году. Так они надеются отметить последний год совместной работы перед уходом «Хонды» к «Астон Мартин».

«Я обещал Кристиану Хорнеру (руководитель «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата»), что в следующем году мы обязательно вернём себе Кубок конструкторов.

В 2025-м, последнем году нашего сотрудничества, мы закончим сезон двойной короной, включая чемпионат пилотов», — приводит слова Ватанабэ Planet F1 со ссылкой на Auto Sport Web.

Напомним, в сезоне-2024 «Ред Булл» занял третье место в командном зачёте, уступив «Феррари» и завоевавшему Кубок конструкторов «Макларену».