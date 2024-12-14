Уникальный Mercedes-Benz от Brabus выставлен на продажу. За него хотят $ 463 тыс.

На площадке F1rst Motors на продажу выставлен Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series с тюнингом от Brabus — проект был построен в единственном экземпляре в 2009 году и получил название Brabus Stealth 65.

Brabus Stealth 65 Фото: F1rst Motors

Автомобиль приводится в движение 6-литровым би-турбо двигателем AMG V12, мощность которого увеличена с 493 кВт (670 л. с.) до 603 кВт (820 л. с.). Доработки мотора включают в себя четыре интеркулера, переработанную турбину, модифицированную выхлопную систему и электронный блок управления с иной картографией.

Brabus Stealth 65 Фото: F1rst Motors

До 100 км/ч Brabus Stealth 65 разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч. Стоимость машины при покупке у F1rst Motors составляет $ 463 тыс.

Отметим, что это далеко не самый мощный проект Brabus. В феврале 2024 года ателье представило Rocket 1000 — 1000-сильный Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.