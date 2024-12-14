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В Nissan построили электрический Skyline GT-R модели R32

В Nissan построили электрический Skyline GT-R модели R32
Электрический Nissan Skyline GT-R R32
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В преддверии Токийского автосалона компания Nissan представила целый ряд проектов, с которыми смогут познакомиться посетители выставки, и самым неожиданным из них стал электрический Skyline GT-R модели R32, выпущенной в 1989 году. Концепт получил название R32EV, а работа над ним велась с марта 2023 года.

Nissan GT-R NISMO Special Edition

Nissan GT-R NISMO Special Edition

Фото: Nissan

Среди других проектов марки — особое издание Nissan GT-R от NISMO, который стал самым производительным в линейке, Fairlady Z 2025 года в спецификации для североамериканского рынка, а также гоночный автомобиль Nissan Z NISMO GT500 — на нём в гонках Super GT в минувшем сезоне выступали Кацумасо Чийо и Ронни Квинтарелли.

Nissan Z NISMO GT500 экипажа Чийо и Квинтарелли

Nissan Z NISMO GT500 экипажа Чийо и Квинтарелли

Фото: Nissan

Токийский автосалон пройдёт с 10 по 12 января 2025 года. Мероприятие проходит ежегодно с 1983 года.

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