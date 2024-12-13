Габриэл Бортолето признан ФИА новичком года

20-летний бразилец Габриэл Бортолето признан Международной автомобильной федерацией (ФИА) лучшим новичком года. За него проголосовали члены комитета гонщиков ФИА. Награду Бортолето на гала-церемонии ФИА в Руанде вручил четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Габриэл Бортолето провёл сезон-2024 Формуле-2, став чемпионом этой гоночной серии.

В следующем году бразильский гонщик будет выступать в Формуле-1 в составе швейцарской команды «Кик-Заубер», которая с 2026В следующем году бразильский гонщик будет выступать в Формуле-1 в составе швейцарской команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года изменит название на «Ауди».

В сезоне-2025 Бортолето будет выступать под номером 5, который ранее принадлежал четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю.