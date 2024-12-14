В Англии возродили легендарный Ford Escort RS2000

Английская компания Boreham Motorworks представила Ford Escort Mk1 RS Continumod — воссозданный по оригинальным чертежам Ford Escort RS2000 1970-х годов. Автомобиль будет выпущен тиражом в 150 экземпляров, его стоимость £ 295 тыс. (около $ 372 тыс. по текущему курсу).

Ford Escort Mk1 RS Continumod Фото: Boreham Motorworks

Создатели отмечают, что Mk1 RS Continumod — не точная копия оригинального автомобиля, а его доработанная с учётом современных технологий версия. Так, у новинки усиленный кузов, а также карбоновые панели для снижения веса.

Ford Escort Mk1 RS Continumod Фото: Boreham Motorworks

Под капотом у автомобиля 2,1-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил, совмещённый с пятиступенчатой механической коробкой передач. Отмечается, что у Ford Escort Mk1 RS Continumod нет усилителя руля, АБС и трэкшн-контроля.

Интерьер Ford Escort Mk1 RS Continumod Фото: Boreham Motorworks

Оригинальный Ford Escort был представлен в 1968 году и стал самой продаваемой моделью марки после Ford T. Автомобиль прежде всего известен победами на этапах чемпионата мира по ралли (WRC) — с 1975 по 1981 год он выиграл 20 гонок. Победы в мировом первенстве на этой машине одерживали первый чемпион WRC Бьорн Вальдегард, Тимо Мякинен, Роджер Кларк, Киёсти Хямяляйнен, Ари Ватанен, Ханну Миккола и Расселл Брукс.