Производитель тормозов опроверг слухи о разрыве с «Феррари» из-за Хэмилтона

Brembo, известная итальянская компания по производству тормозов, опровергла слухи о прекращении сотрудничества с «Феррари».

Ранее на этой неделе появились слухи, что Льюис Хэмилтон обратился к «Феррари» на тему того, может ли он продолжать использовать французские тормоза Carbon Industrie, к которым он привык в «Мерседесе». Для этого «Феррари» пришлось бы разорвать длившееся 50 сезонов сотрудничество с итальянской компанией Brembo. При этом французский руководитель команды Фредерик Вассёр якобы также поддерживает переход на Carbon Industrie.

«Все знают, что Льюис хочет установить на свою машину тормозные диски Carbon Industrie», — приводит слова источника в Carbon Industrie японское издание As Web.

Но, по данным итальянского издания Autosprint, Brembo решительно отвергла эти сообщения и слухи. В заявлении подтверждается, что «все компоненты тормозной системы, включая карбоновые диски», будут поставляться ими «Феррари» в 2025 году и далее.

«Отвечая на слухи, появившиеся утром в четверг 12 декабря в некоторых интернет-СМИ, Brembo отрицает, что сотрудничество с «Феррари» прервано», — говорится в заявлении.