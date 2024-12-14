Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Производитель тормозов опроверг слухи о разрыве с «Феррари» из-за Хэмилтона

Производитель тормозов опроверг слухи о разрыве с «Феррари» из-за Хэмилтона
Аудио-версия:
Комментарии

Brembo, известная итальянская компания по производству тормозов, опровергла слухи о прекращении сотрудничества с «Феррари».

Ранее на этой неделе появились слухи, что Льюис Хэмилтон обратился к «Феррари» на тему того, может ли он продолжать использовать французские тормоза Carbon Industrie, к которым он привык в «Мерседесе». Для этого «Феррари» пришлось бы разорвать длившееся 50 сезонов сотрудничество с итальянской компанией Brembo. При этом французский руководитель команды Фредерик Вассёр якобы также поддерживает переход на Carbon Industrie.

«Все знают, что Льюис хочет установить на свою машину тормозные диски Carbon Industrie», — приводит слова источника в Carbon Industrie японское издание As Web.

Но, по данным итальянского издания Autosprint, Brembo решительно отвергла эти сообщения и слухи. В заявлении подтверждается, что «все компоненты тормозной системы, включая карбоновые диски», будут поставляться ими «Феррари» в 2025 году и далее.

«Отвечая на слухи, появившиеся утром в четверг 12 декабря в некоторых интернет-СМИ, Brembo отрицает, что сотрудничество с «Феррари» прервано», — говорится в заявлении.

Материалы по теме
Штайнер высказался о перспективах Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android