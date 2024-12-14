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Хэмилтон выложил трогательный пост после завершения прощального тура с «Мерседесом»

Хэмилтон выложил трогательный пост после завершения прощального тура с «Мерседесом»
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39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выложил в социальных сетях трогательный пост, посвящённый всем работникам «Мерседеса», после окончания своего прощального тура.

Фото: mercedesamgf1.com

«Это действительно так. После Абу-Даби, Куала-Лумпура и Штутгарта всё заканчивается здесь. Это был мой дом. Для тысяч людей, которые работают в Брэкли и Бриксуорте: вы были моими друзьями и товарищами по команде, и я не могу выразить словами, как благодарен вам за всю вашу тяжёлую работу и поддержку. Это было по-настоящему», — написал Льюис в социальных сетях.

Фото: mercedesamgf1.com

Хэмилтон выступал в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он завоевал шесть титулов, поставив множество рекордов «Королевских гонок».

Фото: mercedesamgf1.com

Следующий сезон Льюис проведёт в составе итальянской команды «Феррари».

Фото: mercedesamgf1.com

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