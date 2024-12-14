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Макс Ферстаппен получил Кубок чемпиона Формулы-1

Макс Ферстаппен получил Кубок чемпиона Формулы-1
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27-летний нидерландский гонщик, являющийся четырёхкратным чемпионом Формулы-1, Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» получил Кубок победителя сезона 2024 года на гала-церемонии ФИА в Руанде, прошедшей 13 декабря.

Фото: Handout/Getty Images

Для Макса этот кубок стал четвёртым подряд. Свою первую победу в чемпионате он одержал в 2021 году, став чемпионом по итогам последнего этапа в сезоне — Гран-при Абу-Даби.

В сезоне 2024 года Макс стал досрочно победителем, обеспечив себе триумф в личном зачёте по итогам Гран-при Лас-Вегаса, на котором ему было необходимо финишировать впереди Ландо Норриса из команды «Макларен», остававшегося к тому моменту единственным соперником в борьбе за титул.

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