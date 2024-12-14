Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф — о победе клиентской команды «Макларен»: это успех «Мерседеса»

Тото Вольф — о победе клиентской команды «Макларен»: это успех «Мерседеса»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, как относится к победе клиентского коллектива «Макларен», пользующегося двигателем немецкого производителя, в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Если мы не сможем победить как заводская команда, то, конечно, я бы предпочёл победить как поставщик двигателей. У меня нет никаких проблем с этим, это показывает нам, где находится эталон.

Мы не обсуждаем уровень производительности двигателя, не обсуждаем его поведение и использование энергии — ничего из этого. Чемпион Кубка конструкторов — наш клиент. Имея равные возможности, мы сражаемся в одинаковых условиях, если у них лучшее исполнение, лучшие пилоты, то нас это полностью устраивает.

Потому что это успех «Мерседеса», показывающий уровень достижений наших людей на производстве», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Материалы по теме
Фото
Хэмилтон выложил трогательный пост после завершения прощального тура с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android