Тото Вольф — о победе клиентской команды «Макларен»: это успех «Мерседеса»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, как относится к победе клиентского коллектива «Макларен», пользующегося двигателем немецкого производителя, в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Если мы не сможем победить как заводская команда, то, конечно, я бы предпочёл победить как поставщик двигателей. У меня нет никаких проблем с этим, это показывает нам, где находится эталон.

Мы не обсуждаем уровень производительности двигателя, не обсуждаем его поведение и использование энергии — ничего из этого. Чемпион Кубка конструкторов — наш клиент. Имея равные возможности, мы сражаемся в одинаковых условиях, если у них лучшее исполнение, лучшие пилоты, то нас это полностью устраивает.

Потому что это успех «Мерседеса», показывающий уровень достижений наших людей на производстве», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.