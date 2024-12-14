«Макларен» забрал трофей за победу в Кубке конструкторов сезона-2024

Исполнительный директор Зак Браун, руководитель «Макларена» Андреа Стелла и пилоты коллектива Оскар Пиастри и Ландо Норрис забрали трофей за победу в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года на гала-церемонии ФИА в Руанде, прошедшей 13 декабря.
Фото: Handout/Getty Images
Для «Макларена» эта победа в Кубке конструкторов стала первой с 1998 года. Также для британской команды это первый трофей со времён победы Льюиса Хэмилтона в 2008 году.
Кубок конструкторов 2024 года:
1. «Макларен» — 666
2. «Феррари» — 652
3. «Ред Булл» — 589
4. «Мерседес» — 468
5. «Астон Мартин» — 94
6. «Альпин» — 65
7. «Хаас» — 58
8. «РБ» — 46
9. «Уильямс» — 17
10. «Кик-Заубер» — 4.