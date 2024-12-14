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Ферстаппен: мы не поддались панике и заслуживали большего в этом году

Ферстаппен: мы не поддались панике и заслуживали большего в этом году
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27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», подвёл итоги сезона 2024 года для себя и своего коллектива.

«Этот сезон, как вы могли видеть на видео [обзоре сезона, показанном на сцене], был довольно сложным. У нас было отличное начало года. Всё выглядело великолепно, особенно — со стороны. Но как команда вы всегда понимаете свои ограничения и то, над чем хотите поработать, и, кроме того, наши соперники проделали отличную работу, они значительно улучшили свои машины и серьёзно усложнили нам задачу, особенно в Кубке конструкторов.

В середине сезона нам пришлось нелегко, но даже когда мы были под давлением и у нас были трудные времена, я думаю, наша команда действительно держалась вместе. Мы не поддавались панике, что легко можно было сделать в подобных ситуациях.

Но в конце концов я просто очень горжусь всеми членами коллектива. Конечно, мы не выступаем здесь, на сцене, в качестве обладателей Кубка конструкторов, но в некотором смысле, я думаю, мы заслуживали немного большего в этом сезоне. Я старался изо всех сил, и мы также знаем, над чем нам предстоит работать в следующем году, и я тоже очень рад этому, ведь, похоже, это будет настоящая битва между многими командами», — сказал Ферстаппен во время выступления в Руанде на гала-церемонии ФИА в Руанде, прошедшей 13 декабря.

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