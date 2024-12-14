Риккардо не заинтересован в присоединении к «Кадиллаку» — ESPN

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, выступавший в сезоне 2024 года в составе команды «РБ» до Гран-при Сингапура, не заинтересован в присоединении к коллективу «Кадиллак» в 2026-м, сообщили в ESPN.

«В отчёте, опубликованном в Bild на этой неделе, говорится, что Риккардо возглавляет список пилотов «Кадиллака», и у него есть принципиальное согласие присоединиться к команде в 2026 году. Но источники, близкие к Риккардо, сообщили ESPN, что с ним никто не связывался, и он не заинтересован в переходе в состав «Кадиллака».

После того как в этом году «Ред Булл» и его команда «РБ» уволили Риккардо, он считает, что его карьера в Формуле-1 завершена. Его целью было вернуться в гонки вместе с «Ред Булл», которую он покинул в конце 2018 года, и сесть за руль болида, готового побеждать в гонках», — говорится в статье американского издания.