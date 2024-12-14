Чемпион Формулы-Е пропустил церемонию в Руанде из-за страшной аварии на ГП Бразилии

30-летний немецкий автогонщик и чемпион Формулы-Е в сезоне 2024 года Паскаль Верляйн пропустил гала-церемонию ФИА в Руанде, прошедшею 13 декабря, из-за страшной аварии во время Гран-при Бразилии Формулы-Е на прошлой неделе, после которой врач рекомендовал Верляйну воздержаться от визита в Африку.

Фото: Кадр из трансляции

В Бразилии Ник Кэссиди столкнулся с Верляйном, из-за чего немецкий пилот взлетел в воздух и ударился в барьер, а после был госпитализирован.

Фото: Rodilei Morais/Getty Images

«К сожалению, я не могу быть с вами сегодня вечером из-за аварии, в которую попал на прошлой неделе. Я не получил разрешения к допуску на перелёт, но у меня всё в порядке, выздоравливаю после случившегося в Бразилии.

Хочу поздравить все команды и всех пилотов с выдающимися результатами в 2024 году и пожелать вам всего наилучшего в следующем сезоне. Надеюсь, вы отлично проведёте вечер без меня, и я скоро вас увижу», — сказал Верляйн в записанном для церемонии видеоролике.