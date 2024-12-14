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Чемпион Формулы-Е пропустил церемонию в Руанде из-за страшной аварии на ГП Бразилии

Чемпион Формулы-Е пропустил церемонию в Руанде из-за страшной аварии на ГП Бразилии
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30-летний немецкий автогонщик и чемпион Формулы-Е в сезоне 2024 года Паскаль Верляйн пропустил гала-церемонию ФИА в Руанде, прошедшею 13 декабря, из-за страшной аварии во время Гран-при Бразилии Формулы-Е на прошлой неделе, после которой врач рекомендовал Верляйну воздержаться от визита в Африку.

Фото: Кадр из трансляции

В Бразилии Ник Кэссиди столкнулся с Верляйном, из-за чего немецкий пилот взлетел в воздух и ударился в барьер, а после был госпитализирован.

Фото: Rodilei Morais/Getty Images

Формула-Е 2025. Этап 1, Сан-Паулу, Бразилия
Сан-Паулу. Гран-при. Гонка
07 декабря 2024, суббота. 20:05 МСК
Окончено
1
Митч Эванс
Jaguar TCS Racing
1:45:14.758
2
Антониу Феликс да Кошта
TAG Heuer Porsche
+0.384
3
Тейлор Барнард
NEOM McLaren
+0.844

«К сожалению, я не могу быть с вами сегодня вечером из-за аварии, в которую попал на прошлой неделе. Я не получил разрешения к допуску на перелёт, но у меня всё в порядке, выздоравливаю после случившегося в Бразилии.

Хочу поздравить все команды и всех пилотов с выдающимися результатами в 2024 году и пожелать вам всего наилучшего в следующем сезоне. Надеюсь, вы отлично проведёте вечер без меня, и я скоро вас увижу», — сказал Верляйн в записанном для церемонии видеоролике.

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