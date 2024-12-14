Хэмилтон обратился к сотрудникам «Мерседеса» во время прощального визита в Брэкли

39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время своего прощального визита на производство «Мерседеса» в Брэкли обратился к сотрудникам команды.

«Я ухожу, а вы, ребята, идёте вперёд и добьётесь ещё большего успеха в будущем, потому что вы — невероятная команда. Здесь столько таланта и страсти, и любому было бы приятно работать с вами. Надеюсь, что, когда в конце концов закончу участвовать в гонках, смогу вернуться и навестить вас всех, и буду знать, что мы всегда будем вспоминать обо всех наших моментах с теплотой.

Вы знаете, какое у нас с вами получилось путешествие. Ни у одного пилота в мире не было такого опыта работы в команде, и поэтому расставаться с вами гораздо труднее. Но я увезу с собой самые яркие воспоминания. Вы, ребята, жили в моей мечте, и, надеюсь, я отчасти жил в вашей мечте тоже. Так что огромное, огромнейшее спасибо вам от всего сердца. Кроме того, моя семья благодарит вас за преданность делу все эти годы, так что большое, большое спасибо вам всем. Да благословит вас бог», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.