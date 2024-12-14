Леклер — о «Феррари»: немало примеров, когда мы заканчивали сезон хорошо, а начинали плохо

Пилот Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Шарль Леклер обратился к коллективу с призывом не сбавлять обороты, чтобы удачно начать новый сезон.

«В этом году мы, к сожалению, не достигли нашей конечной цели [победы в Кубке конструкторов], но одного импульса удачных выступлений нам мало. У нас было довольно много примеров, когда мы заканчивали год с хорошими результатами, а затем, в начале следующего сезона, у нас были проблемы, поэтому нам действительно нужно продолжать в том же духе. К сожалению, таких примеров действительно немало.

Нам удалось точно определить, что пошло не так во время зимнего перерыва перед стартом сезона-2024, мы поняли, где действовали не совсем правильно и за что поплатились в начале сезона. И это, вероятно, тот опыт, который наиболее полезен, чтобы начать следующий год наилучшим образом», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.