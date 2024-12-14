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Ландо Норрис сожалеет о своих резких словах про победу Макса Ферстаппена в Бразилии

Ландо Норрис сожалеет о своих резких словах про победу Макса Ферстаппена в Бразилии
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Британский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис выразил сожаление по поводу своих слов о победе нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время дождевой гонки Гран-при Бразилии, в которой Макс прорвался на первое место при старте с 17-го.

«Прежде всего, я беру назад свой комментарий, в котором сказал, что это всего лишь удача, а не талант. Вы знаете, как СМИ меняют ситуацию. Поздравляю Макса. То, что он сделал в этом году, то, что он сделал в Бразилии, конечно, было невероятно, так что я первый, кто признаёт это, когда мне предстоит сражаться с ним», — сказал Норрис во время выступления на гала-вечере в Руанде.

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