Норрис — о сезоне-2024: финишировать позади Ферстаппена — хорошее достижение

Британский гонщик, выступающий за команду «Макларен» в Формуле-1, Ландо Норрис высказался о прошедшем сезоне-2024.

«Конечно, это был тяжёлый сезон, я старался выложиться по максимуму, но этого года было недостаточно. В то же время я рад финишировать позади Макса, потому что, на мой взгляд, это вполне хорошее достижение. Мне необходимо активизировать свои усилия и сделать больше, чем я сделал в этом году, поэтому с нетерпением жду следующего сезона и попытаюсь сделать то же самое [бороться за титул].

Конечно, самым ярким моментом сезона стало то, что мы как команда финишировали в Кубке конструкторов на первой позиции. Я уже шесть лет выступаю за «Макларен». Когда-то это была очень далёкая, невероятная вещь, о которой мы только могли мечтать много лет назад и даже в начале этого года. Так что большое спасибо Заку [Брауну] и Андреа [Стелле]!» — сказал Норрис во время выступления на гала-вечере в Руанде.