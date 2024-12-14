Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес выиграл награду «Манёвр года»

Серхио Перес выиграл награду «Манёвр года»
Комментарии

Подвергавшийся обширной критике по ходу сезона Формулы-1 2024 года гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил на гала-церемонии в Руанде от Международной автомобильной федерации (ФИА) награду за лучший манёвр года.

Речь об эпизоде на Гран-при Китая в начале сезона-2024. Тогда в спринтерской гонке развернулась борьба между Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом. Сайнс обогнал Алонсо, но двукратный чемпион не смирился и попытался контратаковать соотечественника. Пока они боролись, теряя время и скорость, Перес спокойно объехал их обоих. Чеко в итоге занял в том спринте третье место.

«Это была захватывающая гонка! Спасибо всем за голосование!» — поблагодарил Перес всех, кто за него проголосовал, на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Мексиканские СМИ раскрыли, когда ожидать объявления об уходе Переса из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android