Серхио Перес выиграл награду «Манёвр года»

Подвергавшийся обширной критике по ходу сезона Формулы-1 2024 года гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил на гала-церемонии в Руанде от Международной автомобильной федерации (ФИА) награду за лучший манёвр года.

Речь об эпизоде на Гран-при Китая в начале сезона-2024. Тогда в спринтерской гонке развернулась борьба между Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом. Сайнс обогнал Алонсо, но двукратный чемпион не смирился и попытался контратаковать соотечественника. Пока они боролись, теряя время и скорость, Перес спокойно объехал их обоих. Чеко в итоге занял в том спринте третье место.

«Это была захватывающая гонка! Спасибо всем за голосование!» — поблагодарил Перес всех, кто за него проголосовал, на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).