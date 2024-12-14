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ФИА проведёт гала-церемонию 2025 года в Ташкенте

ФИА проведёт гала-церемонию 2025 года в Ташкенте
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Торжественная церемония чествования чемпиона Формулы-1 следующего года состоится в Ташкенте, столице и самом крупном городе Узбекистана. Об этом говорится в заявлении Международной автомобильной федерации (ФИА) по итогам состоявшегося в Руанде заседания Генеральной ассамблеи организации.

ФИА сообщает, что летом, 13 июня 2025 года, в Макао (Китай) состоится внеочередное заседание Генеральной ассамблеи, оно будет посвящено в основном утверждению годовых отчётов.

Основное заседание Генеральной ассамблеи и традиционная церемония награждения победителей всех автоспортивных чемпионатов под эгидой ФИА пройдут в Ташкенте, Узбекистан, 12 декабря 2025 года.

Напомним, чемпионом Формулы-1 2024 года стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Кубок конструкторов завоевала британская команда «Макларен».

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