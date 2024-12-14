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Зак Браун: «Макларен» был в 0,7 секунды от потери титула в Абу-Даби

Зак Браун: «Макларен» был в 0,7 секунды от потери титула в Абу-Даби
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что его команда была в Абу-Даби очень близка к потере победы в Кубке конструкторов, но отличная работа пит-бригады помогла им выиграть командный зачёт сезона-2024. Браун имеет в виду ситуацию с попыткой андерката со стороны Карлоса Сайнса и «Феррари», которая могла позволить им отобрать лидерство у Ландо Норриса.

«Я бы не хотел оказаться в пит-бригаде, которой нужно было сделать двухсекундный пит-стоп. Но они с этим справились.

Сезон, конечно, состоит из 24 гонок, но можно сказать, что мы были примерно в семи десятых [секунды] от проигрыша чемпионата. Потому что Ландо вернулся на 1,6-1,7 [секунды] впереди Карлоса, а Карлос был быстр. И несмотря на грязный воздух и небольшую топливную загрузку, если бы он оказался в зоне DRS, я не думаю, что мы смогли бы отстоять свою позицию. «Феррари» была очень быстра на прямых», — сказал Браун в подкасте High Performance.

«Макларен» выиграл Кубок конструкторов с перевесом в 14 очков. Если бы Норрис опустился на второе место, пропустив Сайнса, обе команды закончили бы год с равным количеством очков — 659, но «Феррари» выиграла бы титул за счёт большего количества побед.

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