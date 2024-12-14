«Чувак, зачем ты это смотрел?» Лоусон — об интересе Ферстаппена к младшим сериям

Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал, как Макс Ферстаппен помогал ему советами, когда новозеландец ещё выступал в Супер Формуле.

«Макс всегда был очень добр ко мне на протяжении многих лет, когда я был их запасным гонщиком. Не то чтобы он следил за мной или что-то в этом роде, я думаю, он просто смотрит много разных серий, и он видел много моих гонок.

Я возвращался с гонки Супер Формулы, и Макс рассказывал мне о чём-то, что там произошло. Я говорю ему: «Чувак, зачем ты это смотрел?»

Но это было действительно круто, особенно когда я был запасным гонщиком, потому что у меня были круглые глаза и всё казалось мне новым. Было очень круто, что Макс разговаривал со мной в тот момент. Я получил от него много советов», — приводит слова Лоусона Motorsport.