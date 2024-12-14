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Вассёр: когда отстаёшь на 80 или 100 очков, то не чувствуешь разочарования

Вассёр: когда отстаёшь на 80 или 100 очков, то не чувствуешь разочарования
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр настаивает, что он гордится успехами команды в сезоне-2024, но не может не испытывать разочарования из-за небольшого отставания в 14 очков от «Макларена» по итогам борьбы за Кубок конструкторов.

«Как оценить сезон? Хороший, но недостаточно. Если сравнивать с прошлым годом, то это огромный шаг вперёд, и всё отлично, мы провели хороший [сезон] с точки зрения пит-стопов, стратегии, надёжности, мы улучшили всё с точки зрения характеристик.

В конце концов не хватило 14 очков, и я думаю, что когда отстаёшь на 80 или 100 очков, то не чувствуешь разочарования. У меня в голове куча мыслей о том, где мы потеряли 14 очков. Но у «Макларена» тоже порой были проблемы, и нам просто нужно лучше поработать в следующем году. Но я также очень горжусь тем шагом, который мы сделали», — приводит слова Вассёра Autosport.

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