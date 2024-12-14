Флавио Бриаторе сообщил, что Колапинто не будет в «Альпин» в 2025 году

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе подтвердил, что Франко Колапинто не будет в составе французской команды в 2025 году, но не исключил его переход в 2026-м.

«У нас есть контракты с Гасли, Дуэном и [резервным гонщиком Паулем] Ароном на следующий сезон. Если будет возможность пригласить Колапинто на 2026 год, об этом стоит подумать.

В этом виде спорта после хорошей гонки тебя быстро возносят до небес. Затем цена растёт, и внезапно мы говорим о $ 20 или $ 30 млн [за выкуп контракта].

Мы хотим сосредоточиться на лучших людях в нашей Академии и прекратить бессистемный набор гонщиков. Вероятно, всё сведётся к тому, что в Академии останется три гонщика: Арон, [Габриэль] Мини и [Виктор] Мартинс», — приводит слова Бриаторе Auto Motor und Sport.