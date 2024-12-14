Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Флавио Бриаторе сообщил, что Колапинто не будет в «Альпин» в 2025 году

Флавио Бриаторе сообщил, что Колапинто не будет в «Альпин» в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе подтвердил, что Франко Колапинто не будет в составе французской команды в 2025 году, но не исключил его переход в 2026-м.

«У нас есть контракты с Гасли, Дуэном и [резервным гонщиком Паулем] Ароном на следующий сезон. Если будет возможность пригласить Колапинто на 2026 год, об этом стоит подумать.

В этом виде спорта после хорошей гонки тебя быстро возносят до небес. Затем цена растёт, и внезапно мы говорим о $ 20 или $ 30 млн [за выкуп контракта].

Мы хотим сосредоточиться на лучших людях в нашей Академии и прекратить бессистемный набор гонщиков. Вероятно, всё сведётся к тому, что в Академии останется три гонщика: Арон, [Габриэль] Мини и [Виктор] Мартинс», — приводит слова Бриаторе Auto Motor und Sport.

Материалы по теме
Бриаторе — о будущем Дуэна на фоне интереса к Колапинто: в Формуле-1 нет места чувствам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android