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Анонимный сотрудник «Ред Булл» опроверг слухи о лишении команды премий

Анонимный сотрудник «Ред Булл» опроверг слухи о лишении команды премий
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Анонимный сотрудник «Ред Булл», ранее публиковавший доказательства своей работы в австрийской команде в качестве руководителя отдела по производству электроники и пишущий в социальной сети X (ранее Twitter) под никнеймом Daz, опроверг слухи о том, что сотрудники команды лишились премий из-за слабого выступления в Кубке конструкторов.

«В плане бонуса КК это не так.

Есть и другие вещи, но я не знаю, разрешено ли мне об этом говорить.

Однако у нас всё хорошо в финансовом плане, и «Ред Булл» хорошо о нас заботится (по моему мнению). Если что-то и бьёт по карманам людей, так это ограничение расходов.

[О текиле от Переса] Это уже вторая бутылка, которую он нам подарил. Мы всё ещё получаем свой бонус. Это не взятка. Я с нетерпением жду возможности попробовать её», — написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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