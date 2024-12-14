Кевин Магнуссен рассказал, как он мог оказаться в «Ред Булл»

Завершивший свои выступления в Формуле-1 Кевин Магнуссен рассказал, как отказался от предложения Кристиана Хорнера получить место в «Торо Россо», младшей команде компании «Ред Булл», и теперь сожалеет об этом.

«В 2018 году у нас была действительно хорошая машина в первой половине года. Шарль [Леклер] только пришёл в Формулу-1 с «Заубером». И начало его первого сезона было не очень. А у меня всё было действительно хорошо! И тут внезапно появилась «Феррари». Неожиданно я оказался за рулём их симулятора, но не «Хааса», а именно «Феррари». Они что-то вынюхивали. И я подумал: ладно… Я уже начал подумывать, к чему это приведёт. Но потом Шарль разошёлся! И я так ничего не дождался.

После того сезона Дэн [Риккардо] покинул «Ред Булл», и я помню, как мой менеджмент разговаривал с Кристианом Хорнером, и, конечно, все говорили о месте в «Ред Булл». И Кристиан сказал: «Послушай, в «Ред Булл» ничего нет, но мы можем поговорить о «Торо Россо».

Я ответил: «Нет, нет, давайте не будем этого делать», но мне стоило пойти на это. [Пьер] Гасли занял это место [в «Ред Булл»]. [Алекс] Албон был переведён из Формулы-2 в «Торо Россо», а затем Гасли не справился со своей работой — и Албона повысили! Так что, знаете ли, парень, который получил это место в «Торо Россо», оказался в «Ред Булл», — приводит слова Магнуссена Autosport.