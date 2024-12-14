Албон назвал лучший для «Уильямса» период сезона-2024

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвёл итоги сезона-2024, а также назвал его лучший период, в который британская команда была в своей лучшей форме.

«Есть ощущение некоторой упущенной возможности. Легко сосредоточить внимание на поздней фазе сезона и авариях, но мы фактически начали год с перегруженной машиной. Мы должны были набрать гораздо больше очков в начале года.

У нас было одно обновление, и это было хорошее обновление, и мы провели довольно приличную середину сезона. Наш план всегда был в том, чтобы сосредоточиться на следующем году как можно раньше, и в этот момент многие команды нас обогнали. Поэтому если бы мы начали сезон немного сильнее, как это сделал «Астон Мартин», то имели бы более сильный старт и сбавили обороты в конце, мы бы всё равно провели хороший сезон, но этого не произошло.

Думаю, что наш лучший период был в середине сезона: Монца, Баку, Сингапур — там наша машина вела себя хорошо. Но у нас также было много невезения и много проблем, много аварий. Но во многом это скорее упущенная возможность в начале года. В конце концов, я не слишком расстроен. Я здесь не ради краткосрочного успеха. Я здесь ради долгосрочной перспективы, поэтому я доволен», — приводит слова Албона Motorsport.