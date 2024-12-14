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Инженер Ферстаппена назвал особенность Макса, которая должна пугать соперников

Инженер Ферстаппена назвал особенность Макса, которая должна пугать соперников
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Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, настаивает, что нидерландский гонщик в следующем году будет более силён и соперникам следует опасаться этого.

«Я думаю, что проблема других гонщиков в самом Максе. Он зверь, который год от года становится только лучше. Когда вы думаете, что он достиг своего пика, он делает ещё один шаг вперёд. И это должно пугать всех наверху и внизу пелотона», — приводит слова Ламбьязе Planet F1.

Напомним, в этом году Макс Ферстаппен выиграл девять гонок сезона и в четвёртый раз завоевал титул чемпиона Формулы-1. Его команда «Ред Булл» заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов.

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