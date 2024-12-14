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Хорнер поддержал президента ФИА после негативной реакции гонщиков

Хорнер поддержал президента ФИА после негативной реакции гонщиков
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема после критики в его адрес со стороны гонщиков Формулы-1. Недавно GPDA (Ассоциация гонщиков Гран-при. – Прим. «Чемпионата») опубликовала обращение, в котором потребовала от ФИА большей открытости и влияния пилотов на принятие решений в Формуле-1. В ответ бен Сулайем заявил, что управление спортом совершенно не их дело.

«Что ж, он абсолютно прав. ФИА как регулятор спорта должна писать правила и следить за их соблюдением. И когда вы регистрируетесь на чемпионат в начале года, вы подписываетесь на пунктирной линии, что будете соблюдать эти правила.

Так что писать правила — это не работа команд, и они не должны этого делать, потому что это было бы слишком большим конфликтом интересов с точки зрения того, каковы были мотивы принятия этих правил. Так что он абсолютно прав, говоря, что именно ФИА должна контролировать и регулировать спорт», — приводит слова Хорнера GP Blog.

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