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Штайнер подверг сомнению амбиции Джина Хааса в Формуле-1

Штайнер подверг сомнению амбиции Джина Хааса в Формуле-1
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подверг сомнению амбиции владельца команды Джина Хааса, заявив, что он не особо заинтересован в поддержке команды для достижения больших результатов.

«Я не знаю, сколько господин Хаас хочет инвестировать, но эта команда по-прежнему самая маленькая в паддоке, как по количеству сотрудников, так и по размерам фабрики… Сложно выживать в этом мире, который растёт с каждым годом. У меня такое ощущение, что господин Хаас доволен тем, что они находятся во второй половине турнирной таблицы и просто участвуют в чемпионате.

Вот это меня огорчает. Мне нравится олимпийский принцип, но это не моё. Я хочу двигаться вперёд, иметь цель, к которой можно идти. Я хочу соревноваться с другими, потому что я спортсмен. Не знаю, что он хочет делать. Честно говоря, я отработал там своё время, построил команду, и я этим доволен. Что он с ней делает, меня не касается, и, если быть полностью честным, мне всё равно», — приводит слова Штайнера Planet F1.

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