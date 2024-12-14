Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему «Мерседес» сосредоточится на 2026 году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок считает, что «Мерседес» в следующем сезоне довольно быстро переключит своё внимание на 2026 год.

«Очень сложно понять их ситуацию, потому что за последние три года они много раз говорили, что наконец-то поняли суть проблемы и могут её решить. Хорошим примером было переднее крыло, которое повысило некоторые характеристики, и затем мы видим временное улучшение их результатов, как в Канаде, Испании или Сильверстоуне. Там их машина выглядела хорошо и конкурентоспособно.

Но затем всё снова сошло на нет, и они снова стали четвёртой по силе командой. Так было с тех пор, как вступили в силу текущие правила. По последним данным, можно сказать, что они четвёртая по силе команда. Неужели они полностью вернутся к чертёжной доске и сделают совершенно новую машину к 2025 году, накануне вступления в силу новых правил в 2026 году? Я так не думаю.

Машина 2025 года станет развитием модели 2024 года, поэтому, возможно, их усилия будут полностью сосредоточены на 2026 году и получении лучшей машины для нового регламента», — приводит слова Чандхока Crash.