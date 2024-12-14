Хорнер объяснил, почему последний титул Ферстаппена — особенный

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что чемпионский титул этого сезона Формулы-1 выделяется на фоне трёх предыдущих, которые завоевал Макс Ферстаппен за свою карьеру.

«Я думаю, в этом году он [Ферстаппен] был абсолютно великолепен. Добиться того, чего он добился, девяти побед, восьми поул-позиций, четырёх побед в спринтерских гонках, выиграть чемпионат и совершить некоторые действительно яркие моменты…

Очевидно, гонка в Бразилии была, думаю, одной из его самых-самых лучших. И в этом году у нас была машина, которую было трудно укротить, но он сделал это, и он проделал абсолютно ошеломляющую работу. Поэтому я думаю, что из его четырёх титулов на данный момент для меня этот действительно особенный», — приводит слова Хорнера GP Blog.