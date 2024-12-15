Ваулз настаивает, что приход Колапинто подстегнул Албона

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз настаивает, что замена Логана Сарджента на Франко Колапинто стала стимулом для Алекса Албона. Кроме того, хорошее выступление аргентинца доказывает эффективность гоночной академии британской команды.

«Это подтолкнуло Алекса, в этом нет никаких сомнений. Каждый гонщик в мире, каждый человек в мире становится лучше, когда ему бросают вызов.

Мы увидели, что нас ждёт великое будущее. У нас есть академия, которая процветает, и Франко — её блестящий член.

Но у нас есть гораздо больше [гонщиков], гораздо моложе — до 10 лет. Но академия «Уильямса» настоящая, она работает, и мы посадим этих людей в машину. И Франко доказательство этого», — приводит слова Ваулза F1i.