Эдди Джордан рассказал о жёсткой реакции на его призыв Хэмилтону покинуть Формулу-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал о жёсткой реакции на его призыв Льюису Хэмилтону прямо сейчас уйти из Ф-1.

«О боже, я получил столько дерьма за то, что сказал, что Льюис не должен переходить в «Феррари» из-за того, что он сказал, что у него больше нет скорости.

Психологически я такой человек, да, я верю в талант, да, я верю в скорость, но я психологический человек. Мне нравится знать, что происходит внутри мозга. Потому что я считаю, что в основе своей то, что происходит там, очень часто отражается на работе или вопросах, которые вы решаете, и неважно, вождение ли это машины, грузовика, поезда, крана. Важен ваш подход.

И думаю ли я, что в это время в следующем году, если мы оба будем счастливы, и если подкаст выдержит такой срок, и я выдержу такой срок, мы все скажем: «Господи, Льюис был потрясающим!»? Надеюсь, я смогу это сказать, но на данный момент я должен сказать, что [Шарль] Леклер быстр.

Льюис мог бы побороться за свой восьмой титул в следующем сезоне. Если бы он вспомнил, как он ушёл из «Макларена» и перешёл в «Мерседес»…

Упокой, господи, его душу, но Ники Лауда и я… Он обычно подталкивал меня в «Макларен», чтобы я поехал и поговорил с Льюисом, передал ему все эти маленькие сообщения, потому что он не мог этого сделать из-за связей… Он был так тесно связан с «Мерседесом».

Теперь, вы знаете, это просто невероятно, что он сделал в «Мерседесе», так кто может сказать, что он не обретёт нового Льюиса Хэмилтона внутри своего шлема и внутри своего комбинезона? Вот в этом и есть интрига 2025-го года, потому что я думаю, что он таит в себе неисчислимые возможности и именно поэтому он будет таким хорошим», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.