Инженер Ферстаппена Ламбьязе сравнил первое и последнее чемпионство Макса

Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе сравнил четвёртый титул Макса Ферстаппена с его первой победой в 2021 году, когда он в последней гонке Гран-при Абу-Даби на последнем круге после рестарта гонки обогнал семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я не скажу, что победа в 2024-м была такой же сложной, как в 2021 году, тогда был невероятно напряжённый год. Но нынешний сезон прошёл в очень плотной борьбе, и это потребовало большой самоотдачи от всей команды и от Макса», — приводит слова Ламбьязе издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен подвёл итоги сезона 2024 года для себя и своего коллектива.