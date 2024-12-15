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Инженер Ферстаппена Ламбьязе сравнил первое и последнее чемпионство Макса

Инженер Ферстаппена Ламбьязе сравнил первое и последнее чемпионство Макса
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Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе сравнил четвёртый титул Макса Ферстаппена с его первой победой в 2021 году, когда он в последней гонке Гран-при Абу-Даби на последнем круге после рестарта гонки обогнал семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я не скажу, что победа в 2024-м была такой же сложной, как в 2021 году, тогда был невероятно напряжённый год. Но нынешний сезон прошёл в очень плотной борьбе, и это потребовало большой самоотдачи от всей команды и от Макса», — приводит слова Ламбьязе издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен подвёл итоги сезона 2024 года для себя и своего коллектива.

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