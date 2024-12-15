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Норрис — о прорыве Леклера на ГП Абу-Даби: я занервничал, увидев его на восьмом месте

Норрис — о прорыве Леклера на ГП Абу-Даби: я занервничал, увидев его на восьмом месте
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», вспомнил события Гран-при Абу-Даби, на котором решалась судьба Кубка конструкторов, и прорыв Шарля Леклера из претендующей на титул «Феррари».

«Во время гонки в Абу-Даби я посмотрел на экраны телевизоров и увидел, что Шарль был на восьмом месте после первого круга, поэтому я занервничал. Но я знал, что мне просто нужно сосредоточиться на себе, опустить голову, ведь Карлос всегда был рядом. Думаю, что самый большой мой отрыв составил 4,2 секунды на первом отрезке, и, на мой взгляд, это не очень хороший разрыв между нами. Это слишком плотная борьба для комфортного пилотирования.

Так что гонка по-прежнему была сложной, и я уверен, что на пит-лейне и в боксах, вероятно, было гораздо больше нервов и переживания от людей, которые знали, что поставлено на карту. А я получал адреналин от машины и сосредоточивался на этом. Что касается команды, то они просто сидят и смотрят на экраны, и у них гораздо больше времени, чтобы подумать о том, что может пойти не так, и обо всём остальном», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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