Норрис — о развороте Пиастри в Абу-Даби: очень переживал за него

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал выступления своего австралийского напарника Оскара Пиастри, вспомнив произошедший в финальной гонке сезона 2024 года на Гран-при Абу-Даби разворот Оскара в столкновении с четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Обидно за Оскара в Абу-Даби. Мы действительно хотели, чтобы «Макларен» завоевал победный дубль в последней гонке и стал первым в чемпионате, поэтому после старта гонки я очень переживал за него. Это была не его вина. Но он провёл отличный год», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.