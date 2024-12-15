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Норрис — о развороте Пиастри в Абу-Даби: очень переживал за него

Норрис — о развороте Пиастри в Абу-Даби: очень переживал за него
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», прокомментировал выступления своего австралийского напарника Оскара Пиастри, вспомнив произошедший в финальной гонке сезона 2024 года на Гран-при Абу-Даби разворот Оскара в столкновении с четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Обидно за Оскара в Абу-Даби. Мы действительно хотели, чтобы «Макларен» завоевал победный дубль в последней гонке и стал первым в чемпионате, поэтому после старта гонки я очень переживал за него. Это была не его вина. Но он провёл отличный год», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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