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Хорнер прокомментировал ситуацию со вторым пилотом в «Ред Булл»

Хорнер прокомментировал ситуацию со вторым пилотом в «Ред Булл»
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу ситуации со вторым пилотом в составе коллектива на 2025 год.

«Я думаю, вы понимаете, насколько важно, чтобы в Кубке конструкторов оба пилота команды набирали очки на регулярной и коллективной основе. Для нашей команды очень важно, чтобы оба наших гонщика были на высоте», — приводит слова Кристиана издание Racingnews365.

Ранее Хорнер уже признавал ошибку с продлением контракта мексиканского гонщика Серхио Переса, а также намекал на то, что Серхио необходимо самому оценить уровень своих выступлений в сезоне-2024 и покинуть команду.

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666.
2. «Феррари» — 652.
3. «Ред Булл» — 589.
4. «Мерседес» — 468.
5. «Астон Мартин» — 94.
6. «Альпин» — 65.
7. «Хаас» — 58.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 4.

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