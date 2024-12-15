Хорнер прокомментировал ситуацию со вторым пилотом в «Ред Булл»

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу ситуации со вторым пилотом в составе коллектива на 2025 год.

«Я думаю, вы понимаете, насколько важно, чтобы в Кубке конструкторов оба пилота команды набирали очки на регулярной и коллективной основе. Для нашей команды очень важно, чтобы оба наших гонщика были на высоте», — приводит слова Кристиана издание Racingnews365.

Ранее Хорнер уже признавал ошибку с продлением контракта мексиканского гонщика Серхио Переса, а также намекал на то, что Серхио необходимо самому оценить уровень своих выступлений в сезоне-2024 и покинуть команду.

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666.

2. «Феррари» — 652.

3. «Ред Булл» — 589.

4. «Мерседес» — 468.

5. «Астон Мартин» — 94.

6. «Альпин» — 65.

7. «Хаас» — 58.

8. «РБ» — 46.

9. «Уильямс» — 17.

10. «Кик-Заубер» — 4.